Власти Бельц еще не объявили о начале отопительного сезона

В столице с наступлением холодов по желанию жильцов дома подключают к отоплению. А в Бельцах местные власти о начале отопительного сезона до сих пор не объявили.

В бельцком детском саду номер 20 в группах и спальнях температура снизилась до 14 градусов.



И в бельцких многоэтажках тоже прохладно.



Глава поставщика тепла "Termo Gaz", говорит, что не сможет подключить дома к отоплению, пока мэрия не подпишет соответствующее распоряжение.

Предприятия задолжало "Moldova Gaz" примерно два миллиона леев, теперь потребителей просят в срочном порядке погасить задолженности.



"Мы разослали им предупреждения о том, что до десятого октября, если они не рассчитаются, мы их отключим", - сказал глава МП Termo-Gaz, Бельцы, Степан Мунтяну.



Дома и учреждения, которые обслуживает "Cet Nord", тоже пока не подключили к отоплению. А потому в роддоме Бельц в палатах разрешают включать обогреватели.



"Мамы и новорожденные тепло одеты, из дома им приносят дополнительные одеяла", - отметил замглавы Бельцкого роддома Севастьян Галбур.



К централизованной системе отопления в Бельцах подключены более 900 многоэтажек.





