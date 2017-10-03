Семья Анастасии Приходько пострадала от аферистов

Певица Анастасия Приходько на своей странице в Facebook рассказала о том, что ее семья во второй раз пострадала от мошенников, выманивших сбережения. Инцидент произошел, когда артистка находилась в 10-часовом перелете в Париж и с ней не было связи.

Сообщается, что свекрови певицы в это время позвонили неизвестные и сказали, что у нее перелом ключицы и она пребывает в реанимации. Они также заявили, что у мужа Приходько перелом позвоночника.

"Они знали, что меня нет в стране. Они знали, что меня 10 часов нет на связи. Мама в шоковом состоянии вынесла все деньги. Приехал еще и наш кум, который и свои деньги отдал", - отметила артистка.

В связи с инцидентом свекрови певицы понадобилась помощь врачей, передает korrespondent.net.

До этого от подобного мошенничества пострадала бабушка певицы. У пожилой женщины также были украдены путем обмана ее сбережения.