Издание Business Insider обнародовало снимки роскошных апартаментов, которые в настоящее время планирует приобрести семья экс-президента США Барака Обамы. Они расположены в квартале Манхэттена - Верхнем Ист-Сайде.
Сообщается, что Обама был замечен на 15 этаже дома в Грейси Сквер напротив парка Карл Шерс.
Здание было построено в 1930 году и является по сей день одним из самых престижных и элегантных в Нью-Йорке. Вблизи дома расположен Центральный парк и широкий судоходный пролив Ист-Ривер, передает korrespondent.net.
Апартаменты, которые намерен купить экс-президент США, являются двухуровневыми и их стоимость составляет 10 миллионов долларов. В квартире имеются пять спален и четыре ванные комнаты.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Пришло время пожинать плоды.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Успешны знакомства и поездки.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не будьте неблагодарными.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Уделите больше внимания детям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно продавать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Мечты должны соответствовать реальности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW