Обама планирует купить роскошные апартаменты. ФОТО

Издание Business Insider обнародовало снимки роскошных апартаментов, которые в настоящее время планирует приобрести семья экс-президента США Барака Обамы. Они расположены в квартале Манхэттена - Верхнем Ист-Сайде.

Сообщается, что Обама был замечен на 15 этаже дома в Грейси Сквер напротив парка Карл Шерс.

Здание было построено в 1930 году и является по сей день одним из самых престижных и элегантных в Нью-Йорке. Вблизи дома расположен Центральный парк и широкий судоходный пролив Ист-Ривер, передает korrespondent.net.

Апартаменты, которые намерен купить экс-президент США, являются двухуровневыми и их стоимость составляет 10 миллионов долларов. В квартире имеются пять спален и четыре ванные комнаты.