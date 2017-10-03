Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обратился в миграционную службу Украины с просьбой предоставить ему политическое убежище, но ведомство не ответило на его запрос, заявил адвокат политика Маркиян Галабала.

"Господин Саакашвили еще 11 сентября обратился в главное управление государственной миграционной службы Львовской области, чтобы ему предоставили статус лица, которое нуждается в дополнительной защите. Бытовое название этого — политическое убежище", — рассказал Галабала для РИА Новости.

По его словам, миграционная служба должна была в течение суток предоставить ответ, однако этого не случилось. Саакашвили планирует обратиться в суд из-за бездействия ведомства, заявил адвокат.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября в сопровождении сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей на территорию Украины из Польши. Против политика возбудили уголовное дело по пяти статьям, в том числе, о незаконной переправке через границу и сопротивлении правоохранительным органам.

Саакашвили заявил, что его действия не противоречили закону и пообещал обратиться в суд по вопросу восстановления украинского гражданства. Его адвокат подал в миграционную службу заявление, в котором просил признать, что политик нуждается в дополнительной защите государства. Это было сделано для того, чтобы не допустить экстрадиции Саакашвили из страны.