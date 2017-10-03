Фарфоровую миску продали на аукционе за 37 миллионов долларов

На аукционе Sotheby's за рекордную сумму в 37,7 миллионов долларов продали миску из китайского фарфора эпохи Северная Сун, возраст которой оценивается примерно в 1000 лет.

Торги состоялись 3 сентября и продолжались около 20 минут. Стартовая цена изделия составила 10,2 миллиона долларов. Решающая ставка была сделана по телефону, сообщает Guardian.

Диаметр украшенной голубой глазурью миски, которая первоначально использовалась для мытья кистей при императорском дворе, составляет 13 сантиметров. В частных руках в настоящее время находится только четыре аналогичных изделия той эпохи.

До этого рекордная аукционная цена фарфорового изделия из Китая составила 36 миллионов долларов. Именно за столько один из китайских магнатов купил в 2014 году чашу для вина конца XV века, украшенную изображениями петуха, курицы и цыплят, отмечает Вести.ру.