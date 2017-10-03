На аукционе Sotheby's за рекордную сумму в 37,7 миллионов долларов продали миску из китайского фарфора эпохи Северная Сун, возраст которой оценивается примерно в 1000 лет.
Торги состоялись 3 сентября и продолжались около 20 минут. Стартовая цена изделия составила 10,2 миллиона долларов. Решающая ставка была сделана по телефону, сообщает Guardian.
Диаметр украшенной голубой глазурью миски, которая первоначально использовалась для мытья кистей при императорском дворе, составляет 13 сантиметров. В частных руках в настоящее время находится только четыре аналогичных изделия той эпохи.
До этого рекордная аукционная цена фарфорового изделия из Китая составила 36 миллионов долларов. Именно за столько один из китайских магнатов купил в 2014 году чашу для вина конца XV века, украшенную изображениями петуха, курицы и цыплят, отмечает Вести.ру.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Пришло время пожинать плоды.
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ТЕЛЕЦ
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Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Успешны знакомства и поездки.
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ЛЕВ
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День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не будьте неблагодарными.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Уделите больше внимания детям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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авторы DW