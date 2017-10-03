Тропические леса выделяют больше углерода, чем кислорода

На планете стремительно уменьшается количество лесов, и все последствия этого еще до конца не изучены. Новое исследование, проведенное учеными из американского исследовательского центра Woods Hole, дает тревожные результаты: в наши дни деревья производят большой объем углерода, не компенсируя это выработкой кислорода.

Леса всегда служили источником и кислорода, и углерода одновременно. Деревья поглощают углерод во время фотосинтеза, что идет на пользу атмосфере. Но они же и производят его, когда сгорают или сгнивают, отмечает nat-geo.ru.

В прошлом выдерживался правильный баланс: на смену умирающим деревьям, производящим углерод, вырастало множество новых, и в атмосферу поступало большое количество кислорода. Однако хозяйственная деятельность человека в сочетании с изменениями климата привели к тому, что молодые деревья не успевают компенсировать вред, наносимый разлагающимися или горящими деревьями.

На основе исследований за 2003−2014 годы ученые приводят следующие цифры: теперь тропические леса выделяют в атмосферу 862 тераграмма углерода, поглощая лишь 437 тераграммов. Главным загрязнителем оказались леса Латинской Америки — от них в атмосферу поступает 60% «древесного» углерода. На африканские тропики приходится 24%, на азиатские — 16%.

Ученые подчеркивают, что новые данные требуют незамедлительного вмешательства: необходимо срочно остановить вырубку лесов Амазонии — региона, больше всего страдающего от вмешательства человека.

Между тем проблема может быть решена только на глобальном уровне: правительства стран, где растут уникальные лесные массивы, не придают ей значения.