ЕС ужесточает меры по борьбе с демпингом

В Евросоюзе согласовали все поправки в законодательство об антидемпинговых мерах и мерах противодействия субсидиям в торговле.

"Эти изменения позволят европейским инструментам торговой защиты лучше справляться с текущими реалиями в международной торговой среде, в частности, с проблемой избыточных мощностей, полностью соблюдая при этом международные обязательства ЕС в правовых рамках ВТО",– сказано в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Так, в Евросоюзе "вводят новую методологию расчета демпинговой маржи в импорте из третьих стран в случае существенного искажения рыночного равновесия или широкомасштабного государственного вмешательства в экономику".

Правила формулируются на нейтральной основе по отношению к странам и полностью соответствуют обязательствам Евросоюза перед ВТО, передает korrespondent.net.