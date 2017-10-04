В Индии три студента погибли при попытке сделать селфи

В индийском штате Карнатаке три студента погибли под колесами поезда, предположительно, пытаясь сделать селфи.

Тела двух мужчин уже опознали – они учились в Национальном колледже в Бангалоре. Сотрудники правоохранительных органов считают, что погибшие, пытаясь сфотографироваться, не смогли адекватно оценить расстояние от себя до поезда, передает korrespondent.net.

Также сообщается еще об одном инциденте со смертью студента из этого же колледжа на прошлой неделе. Друзья молодого человека случайно запечатлели момент, как он тонул.