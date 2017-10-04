В индийском штате Карнатаке три студента погибли под колесами поезда, предположительно, пытаясь сделать селфи.
Тела двух мужчин уже опознали – они учились в Национальном колледже в Бангалоре. Сотрудники правоохранительных органов считают, что погибшие, пытаясь сфотографироваться, не смогли адекватно оценить расстояние от себя до поезда, передает korrespondent.net.
Также сообщается еще об одном инциденте со смертью студента из этого же колледжа на прошлой неделе. Друзья молодого человека случайно запечатлели момент, как он тонул.
Комментарии
- У капитана подлодки "Наутилус" обнаружено видео, на котором обезглавливают женщин
- США назвали условия для переговоров с КНДР
- Король Испании: голосование в Каталонии незаконно
- Космические войска РФ зафиксировали более 50 пусков ракет в 2017 году
- Подругу стрелка из Вегаса доставили в США из Филиппин
- ЕС ужесточает меры по борьбе с демпингом
- Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
- Обама планирует купить роскошные апартаменты. ФОТО
- Ким Чен Ын пригрозил Японии "ядерными облаками"
- Саакашвили попросил политическое убежище в Украине
- Изменения в отношении выдачи пособий по материнству будут утверждены правительством
- Некоторых жителей столицы призывают запастись водой
- У капитана подлодки "Наутилус" обнаружено видео, на котором обезглавливают женщин
- Предприниматели могут избежать уплаты налогов, не нарушая законов
- Ограбление "как в кино": преступники потратили миллион долларов на тоннель до банка
- Михаил Саакашвили попросил политического убежища на Украине
- Турецкий "Халк" руками передвинул неправильно припаркованный автомобиль. ВИДЕО
- Семья Анастасии Приходько пострадала от аферистов
- Фарфоровую миску продали на аукционе за 37 миллионов долларов
- Семья из Криулянского района собралась "хоронить" еще живую женщину
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером ждите приятных гостей.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожны с самолетом.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День в целом благоприятен. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW