В Британии ограничили продажу серной кислоты

В Великобритании ограничат продажу серной кислоты и запретят продавать детям подобные агрессивные вещества из-за резкого роста атак с их использованием. Об этом заявила министр внутренних дел Амбер Радд, сообщает Reuters.

"Нападения с использованием кислоты абсолютно возмутительны. Кроме того, учитывая ее использования в производстве самодельного взрывчатого вещества, так называемой "матери сатаны" (пероксид ацетона), я объявляю о намерении существенно ограничить продажу серной кислоты", - сказала Радд.

В военных целях пероксид ацетона не используется из-за высокой летучести и чувствительности, однако, с 1980-х годов применяется в террористических целях как инициирующее или основное взрывчатое вещество.

Использование террористами связано с простотой синтеза, а также тем, что в молекуле данного вещества отсутствует азот, что делает невозможным определение взрывного устройства стандартными устройствами, реагирующими на азот.

Вещество имеет примерно такую же взрывную силу, как тротил, передает korrespondent.net.