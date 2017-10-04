По их мнению, республика добилась прогресса в реализации реформ, а также роста в экономике. Европарламентарий Норика Николай отметила, что европейские политики должны думать об интересах граждан Молдовы, а не политформирований.
"Проекты, направленные на улучшение благосостояния граждан, нужно продолжить, потому что только так Европейский союз может повысить качество жизни общества в этой стране. Иначе, те сто миллионов через несколько лет может выделить Москва, а Брюссель останется в стороне", - сказала евродепутат от АЛДЕ Норика Николай.
А евродепутат Виктор Боштинару раскритиковал коллег, которые обвиняют власти Кишинёва в пророссийской направленности. Он говорил о политической борьбе правительства Павла Филипа с администрацией президента Игоря Додона. Что касается изменения системы выборов, Боштинару отметил, что молдавские власти учли 80% рекомендаций Венецианской комиссии.
"Те, кто манипулирует вопросом об избирательной системе, забыли или не хотят принимать во внимание, что этот документ на 100% повторяет избирательный закон Германии", - сказал вице-председатель группы ПСД Виктор Боштинару.
Между тем, евродепутат Мариан-Жан Маринеску заявил, что Молдова сталкивается со множеством проблем и не может претендовать на статус кандидата на вступление в сообщество. По его словам, макрофинансовая помощь нашей стране должна быть оговорена.
"Условия, выполнение условий, затем деньги. Думаю, мы должны идти по этому пути", - отметила евродепутат от ЕНП Мариан-Жан Маринеску.
А вот евродепутат Анди Кристя придерживается иного мнения. Он считает, что Молдова находится на правильном пути.
"Хочу вам сказать, правительство Филипа дает результаты. На место кризиса 2015 года пришел прогресс, достигнутый в результате проведения важных реформ. Экономическая ситуация стабилизировалась, а некоторые показатели улучшились", - отметил евродепутат от социал-демократов Анди Кристя.
Его коллега по партии Кнут Флекенштейн призвал власти Кишинева ускорить реализацию реформ.
"Если судить по отчетам Международного валютного фонда и Всемирного банка, мы видим, что реформы проводятся, однако не так быстро, как хотелось бы", - сказал евродепутат от социал-демократов Кнут Флекенштейн.
Итоги и выводы по обсуждаемым проблемам вынесут на голосование в Европарламенте на следующей сессии.
Молдова нуждается в финансовой помощи Европейского союза, иначе она может оказаться под влиянием России. Об этом говорили евродепутаты на дебатах в Страсбурге.
По их мнению, республика добилась прогресса в реализации реформ, а также роста в экономике. Европарламентарий Норика Николай отметила, что европейские политики должны думать об интересах граждан Молдовы, а не политформирований.
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БЛИЗНЕЦЫ
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ЛЕВ
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW