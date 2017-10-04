Случай насилия в отношении воспитанника интерната рассмотрят в парламентской комиссии

Парламентская комиссия по культуре, образованию и молодежи рассмотрит сегодня случай воспитанника столичной гимназии-интерната, который подвергся сексуальному домогательству со стороны бизнесмена.

На заседание пригласили представителей министерств образования, здравоохранения и социальной защиты, внутренних дел, а также специалистов профильных муниципальных управлений.

О том, что подросток подвергся сексуальному насилию стало известно на прошлой неделе. По данным следствия, мальчика с предпринимателем познакомил директор гимназии. Бизнесмен неоднократно возил ребёнка на съёмную квартиру.

Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок.