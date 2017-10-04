Всем известно, что разнообразные ароматы способны по-разному влиять на самочувствие человека, однако, по словам ученым, определенные запахи даже могут сделать человека счастливее.
Существуют восемь главных запахов, которые отлично поднимают настроение, передает MIGnews.ua
Сосновые деревья
Согласно результатам исследований, данный праздничный аромат часто ассоциируется у людей с зимними праздниками, благодаря чему уменьшает стресс. Киотский университет провел испытание, благодаря которому глубже изучил японский обычай успокаивающих лесных прогулок, во время которого выяснил, что депрессия и беспокойство снижались у участников в дни, когда они гуляли по сосновым лесам.
Цитрус
Если хотите почувствовать себя более счастливым - вдохните аромат цитрусовых. Запах фруктов с содержанием витамина С повышает энергию и внимательность. В результате экспериментов удалось выяснить, что аромат лимона значительно уменьшает стресс. А человек, благодаря частым использованиям цитрусовых в рекламах моющих средств, ассоциирует этот запах с чистотой.
Солнцезащитный крем
Если запах солнцезащитного крема напоминает вам о ярких днях на пляже, вы не одиноки. Положительный эффект этого запаха заложен в его связи со свободным от стресса временем отпуска, когда человек, как правило, более расслаблен и счастлив, чем в обычные будние дни.
Свежескошенная трава
Внесите стрижку газона в основную часть списка важных дел, хотя бы потому, что ученые Австралийского университета обнаружили, что аромат, который дает свежесрезанная трава, помогает человеку расслабиться и заставляет чувствовать радость. Уже даже существуют спреи с таким запахом, он настолько сильный, что способен предотвратить снижение умственных способностей вследствие старения.
Пахнущие цветы
Кстати, розы не так уж и полезны для поднятия настроения. Их лучше заменить лавандой или жасмином. Лаванда имеет доказанный успокаивающий эффект, борется с бессонницей и депрессией, а жасмин поможет поднять настроение.
Розмарин
Сперва известный как пищевая пряность, розмарин способен усилить работоспособность мозга. В результате исследований было доказан, что запах этого растения улучшает способность помнить сложные события и задачи. По словам ученых, результаты исследования могут стать началом одного из методов лечения потери памяти.
Масло мяты
Масло этого маленького листика давно славится своей способностью поднять настроение и стимулировать мозг и тело к работе. Исследования показали, что спортсмены, которые вдыхали запах мяты, улучшали свою атлетическую производительность и лучше дышали в ходе тренировки.
Присыпка для младенцев
Если вам импонирует запах детской присыпки, у вас точно возникает ностальгия. Эксперты утверждают, что запах присыпки напоминает человеку о безопасности и надежности, которые он ощущал, будучи ребенком. У родителей он вызывает воспоминания о счастье, которое они испытывали, когда их дети были младенцами.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачный день для людей творческих профессий.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером ждите приятных гостей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожны с самолетом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День в целом благоприятен. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW