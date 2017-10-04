Какие запахи способны поднять настроение и сделать человека счастливее

Всем известно, что разнообразные ароматы способны по-разному влиять на самочувствие человека, однако, по словам ученым, определенные запахи даже могут сделать человека счастливее.

Существуют восемь главных запахов, которые отлично поднимают настроение, передает MIGnews.ua

Сосновые деревья

Согласно результатам исследований, данный праздничный аромат часто ассоциируется у людей с зимними праздниками, благодаря чему уменьшает стресс. Киотский университет провел испытание, благодаря которому глубже изучил японский обычай успокаивающих лесных прогулок, во время которого выяснил, что депрессия и беспокойство снижались у участников в дни, когда они гуляли по сосновым лесам.

Цитрус

Если хотите почувствовать себя более счастливым - вдохните аромат цитрусовых. Запах фруктов с содержанием витамина С повышает энергию и внимательность. В результате экспериментов удалось выяснить, что аромат лимона значительно уменьшает стресс. А человек, благодаря частым использованиям цитрусовых в рекламах моющих средств, ассоциирует этот запах с чистотой.

Солнцезащитный крем

Если запах солнцезащитного крема напоминает вам о ярких днях на пляже, вы не одиноки. Положительный эффект этого запаха заложен в его связи со свободным от стресса временем отпуска, когда человек, как правило, более расслаблен и счастлив, чем в обычные будние дни.

Свежескошенная трава

Внесите стрижку газона в основную часть списка важных дел, хотя бы потому, что ученые Австралийского университета обнаружили, что аромат, который дает свежесрезанная трава, помогает человеку расслабиться и заставляет чувствовать радость. Уже даже существуют спреи с таким запахом, он настолько сильный, что способен предотвратить снижение умственных способностей вследствие старения.

Пахнущие цветы

Кстати, розы не так уж и полезны для поднятия настроения. Их лучше заменить лавандой или жасмином. Лаванда имеет доказанный успокаивающий эффект, борется с бессонницей и депрессией, а жасмин поможет поднять настроение.

Розмарин

Сперва известный как пищевая пряность, розмарин способен усилить работоспособность мозга. В результате исследований было доказан, что запах этого растения улучшает способность помнить сложные события и задачи. По словам ученых, результаты исследования могут стать началом одного из методов лечения потери памяти.

Масло мяты

Масло этого маленького листика давно славится своей способностью поднять настроение и стимулировать мозг и тело к работе. Исследования показали, что спортсмены, которые вдыхали запах мяты, улучшали свою атлетическую производительность и лучше дышали в ходе тренировки.

Присыпка для младенцев

Если вам импонирует запах детской присыпки, у вас точно возникает ностальгия. Эксперты утверждают, что запах присыпки напоминает человеку о безопасности и надежности, которые он ощущал, будучи ребенком. У родителей он вызывает воспоминания о счастье, которое они испытывали, когда их дети были младенцами.