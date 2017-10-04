Король Испании: голосование в Каталонии незаконно

Король Испании Филипп VI назвал безответственным и опасным поведение властей Каталонии, где 1 октября прошло голосование о независимости, не признанное ни Мадридом, ни Евросоюзом, и сопровождавшееся столкновениями его участников с силами правопорядка.

По словам короля, безответственное поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании. В телеобращении к народу король заявил, что сложившаяся в Испании ситуация чрезвычайно серьезна, и призвал к единству, передает ВВС.

Кроме того, он настаивает на том, что референдум был противозаконен и его проведение свидетельствует о недопустимом недостатке верности Испании у руководителей региона.

Во вторник профсоюзы объявили о проведении в Каталонии всеобщей забастовки. Протестующие блокировали основные дороги в Каталонии. Сообщается по крайней мере о 24 местах в разных частях Каталонии, где дороги блокированы. Все это привело к транспортным заторам на многих направлениях..

Крупнейший оптовый продуктовый рынок Барселоны "Меркабарна" опустел во вторник: около 770 работающих на нем компаний прекратили работу. Профсоюзы сообщили, что прекратил работу также морской порт Барселоны. Практически не работает городское метро.

Аэропорт Барселоны пока функционирует в обычном режиме. Также работают барселонские такси.

Как говорится в заявлении профсоюзов, решение о забастовке было принято в связи с вопиющим нарушением прав и попранием свобод во время проведения голосования в минувшее воскресенье.