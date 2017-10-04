Владимир Познер призвал отказаться от вручения ТЭФИ

Журналист Владимир Познер призвал организаторов отказаться от вручения премии за достижения в области телевидения под названием ТЭФИ и от статуэтки «Орфей» работы Эрнста Неизвестного. С открытым письмом к Комитету индустриальных телевизионных премий Познер обратился после вручения наград 2017 года.

Он рассказал, что, создавая «Орфея», скульптор взял с Познера обещание: выбор финалистов и победителей премии должен быть демократичным, в противном случае статуэтку не должны вручать. «Вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ничего общего с демократическим выбором», — пишет Познер.

Сейчас, напомнил журналист, финалистов выбирают не все члены Академии российского телевидения (АРТ), а назначенное комитетом жюри, в котором всего 70 человек. Победителя определяют только 14 человек.

Помимо этого, когда академия передавала права на премию, был составлен протокол о том, что фонд АРТ станет одним из учредителей комитета и ему будет выделено финансирование. «Ничего этого выполнено не было», — добавил Познер.

"Хотелось бы решить все мирным путем. Но на всякий случай следует помнить о том, что статуэтка Орфея является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название «ТЭФИ», что подтверждается имеющимся контрактом, подписанный Эрнстом Неизвестным, Генеральным директором Академии российского телевидения Р.Я. Беспечной и мной", - заявил Познер.

Премия ТЭФИ была учреждена в 1994 году Академией российского телевидения, которую тогда возглавлял Познер. В 2008 году Познер покинул пост президента АРТ после того, как от участия в конкурсе отказались НТВ и ВГТРК. Журналист связывает это с тем, что программы каналов «становились победителями реже того, что им хотелось». В 2014 году организатором премии стал Комитет индустриальных телевизионных премий, отмечает meduza.io.

Церемонию ТЭФИ в 2017 году перенесли на три месяца. Источники «Коммерсанта» связывали это с голосованием против Первого канала. На церемонии 3 октября Первый канал получил девять статуэток, столько же побед одержали передачи ВГТРК. РЕН и ТНТ получили по четыре статуэтки, НТВ и «ТВ Центр» — по три.