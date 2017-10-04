Ограбление "как в кино": преступники потратили миллион долларов на тоннель до банка

В бразильском городе Сан-Паулу полицейские задержали 16 человек, планировавших ограбление крупнейшего в стране центрального банка Бразилии. Преступники построили к нему 600-метровый подземный тоннель, который обошёлся им в 1,3 миллиона долларов.

По данным полиции, грабители собирались вынести из хранилища около 300 миллионов долларов. Они проложили тоннель со светом и металлическими креплениями — на строительство ушло около четырёх месяцев. Местные жители не заметили злоумышленников из-за того, что они вели все работы руками.

Правоохранительные органы следили за работами злоумышленников около двух месяцев и заявили, что те планировали отправиться за деньгами в четверг, 5 октября. В полиции сказали, что это могло быть «крупнейшим ограблением в истории Бразилии», передает tjournal.ru.