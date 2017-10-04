Предприниматели могут избежать уплаты налогов, не нарушая законов

Молдавские бизнесмены получили слишком много освобождений от налогов и пошлин

Предприниматели могут избежать уплаты налогов, не нарушая законов. Для этого необходимо лишь изучить положения налогового кодекса. В 2015 году 70% из 5,4 млрд леев государственной помощи оказались налоговыми и таможенными льготами.

На фоне данных других государств, эта сумма слишком велика, передает bani.md.

Виорика Кэраре, председатель Cовета по конкуренции, рассказала в интервью moldNova.eu, что представляет собой государственная помощь. Также она изложила цели совета на период до 2020 года и объяснила, каким образом РМ учит страны из бывшего СССР, что такое здоровая конкуренция.

По словам председателя совета по конкуренции, государственная помощь - это деньги, которые государство выделяет деловой сфере на определенных условиях. Денежная помощь может быть выделена напрямую или посредством льгот, в результате предоставления которых определенная сумма денег не доходит до государственного бюджета (освобождение от таможенных пошлин, к примеру).

Обычно рыночная экономика должна быть автономной, основываясь на спросе и предложении, но в реальности государство в большей или меньшей степени вмешивается в экономику. Однако Виорика Кэраре считает, что предоставление государственной помощи не должно значительно искажать конкурентную среду.

В Молдове закон о государственной помощи устанавливает правовые основы порядка разрешения, мониторинга и отражения в отчетности государственной помощи.

Самым свежим примером предоставления государственной помощи является выделение предприятию Air Moldova 75 млн леев по инициативе министерства экономики.

В 2015 году объем государственной помощи составил 5,4 млрд леев. По прогнозам совета по конкуренции, в 2016 году показатель был равен 2,7 млрд леев, но это не финальная цифра.

70% государственной помощи представляют собой освобождения от уплаты налогов и пошлин. По словам главы совета по конкуренции, эта цифра должна быть сокращена. Кэраре предлагает снизить освобождение от налогов и пошлин с 70% до 30%.