Некоторых жителей столицы призывают запастись водой

Жители столичных улиц Валя Кручий, 22/1 и Куза-Водэ, 29 - 41, в том числе в домах с дробью, останутся в четверг, 5 октября, без воды.

Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения, передает IPN.



По данным АО „Apă-Canal Chişinău”, поставка питьевой воды будет прекращена с 09.00 до 17.00 в связи с проведением работ по замене кранов и счетчиков.



После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.