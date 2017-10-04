Правительство утвердит изменения выдачи пособий по материнству

Новую процедуру выдачи пособий по материнству планирует утвердить молдавское правительство.

Члены кабмина Молдовы на заседании в среду планируют утвердить изменения в Регламент по расчету и выплате пособий по временной нетрудоспособности. В частности, речь идет о пособиях по материнству.

Таким образом, перед тем как получить эту финансовую помощь, женщинам предстоит подписать декларацию о личной ответственности, тем самым подтверждая, что в этот момент они не трудоустроены, не получают доход. Если затем выяснится, что заявленная информацию недостоверна, женщины будут обязаны вернуть в полном размере полученную финпомощь.

В тексте заявления все этим моменты будут указаны.

Депутаты в июле одобрили в двух чтениях законодательную инициативу о выделении пособия по материнству женщинам, которые на момент декретного отпуска находятся без работы или не получают застрахованный доход. Таким образом, когда женщина находится на содержании мужа, обладающего страховым полисом, сможет получать указанную выплату. В случае утверждения поправок, деньги выделят лишь после того, как будет подписана декларация под личную ответственность.





