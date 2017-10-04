Обыски на заводах Nissan в Японии

В Японии прошли обыски на двух заводах Nissan из-за данных о некачественной проверке автомобилей на финальном этапе сборки перед их отправкой на продажу.Об этом сообщили в Министерстве транспорта Японии, пишет Reuters.

Отмечается, что на текущей неделе компания объявила об отзыве 1.2 млн пассажирских транспортных средств, которые были проданы в Японии в течение последних трех лет.

Такое решение было принято после того, как появилась информация, что осмотр проводили неавторизованные сотрудники предприятия. Вместе с тем отмечается, что на документах, подтверждающих финальную проверку машин, стояли подписи авторизованных механиков, пишет nv.ua