Uber ввел плату за ожидание клиента

Водитель будет получать плату за каждую минуту, после второй минуты ожидания пассажира.Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В частности, через 2 минуты после прибытия водителя для пассажира начинает начисляться плата за каждую минуту ожидания, пока водитель ждет начала поездки.

Кроме того, в приложении для водителей компания запустила ряд новых функций - чат, сокращение периода отмены заказа и желаемое время прибытия домой

Водитель будет получать плату за отмену, если пассажир отменяет поездку через более чем 2 минуты (раньше было 5 минут).

Также водитель сможет не только указать желаемое место назначения, но и желаемое время прибытия по указанному адресу. Система автоматически определит заказа в заданном направлении в нужное время, сообщает nv.ua