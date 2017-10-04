Контрабанду дорогих смартфонов пресекли на леушенской таможне

Двоих граждан Молдовы задержали на 72 часа за попытку контрабанды смартфонов. Подозреваемым - 29 и 31 года.

Как сообщает Таможенная служба, 53 мобильных телефона обнаружили во время проверки автомобиля на КПП Леушень. Они были спрятаны в двух сумках среди личных вещей и в запасном колесе, находившемся в багажнике. Товар оценивается в 500 тысяч леев. Его изъяли.

За попытку контрабанды мужчинам грозит от трех до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается. Предстоит установить всех причастных к преступлению лиц и происхождение товара.