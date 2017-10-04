Автомат, гранатометы и 5000 боеприпасов изъяли у гражданина Украины

В Запорожье полиция изъяла у ранее судимого местного жителя арсенал оружия и боеприпасов, сообщили в областной полиции

По информации правоохранителей, 37-летний мужчина занимался незаконным приобретением, хранением, сбытом и ношением огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ на территории Запорожской области.

Во время обысков у него изъяли около 5000 боеприпасов и восемь единиц оружия (автомат АКС-74 калибра 5,45 мм и ручные противотанковые гранатометы), пишет nv.ua

Продавца оружия задержали, ему инкриминируется ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.