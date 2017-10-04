Задержан подозреваемый в ограблении квартиры жительницы Кишинева

Полицейские разыскали преступника, ограбившего в конце августа квартиру 57-летней жительницы столицы. Злоумышленник унес с собой деньги и личные вещи стоимостью около 8 тысяч леев. Хозяйки квартиры в это время не было дома.

В ходе расследования был установлен подозреваемый - 22-летний уроженец Страшенского района. Он признался в содеянном. Украденные вещи будут возвращены владелице. Молодой человек задержан на 72 часа. За совершение кражи ему грозит от 15 тысяч до 50 тысяч леев штрафа, до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до 4 лет тюрьмы.

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