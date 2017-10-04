Названы самые продаваемые в мире смартфоны

Исследовательская компания IHS Markit выяснила, какие смартфоны пользовались наибольшим спросом в первой половине 2017 года.

Как и следовало ожидать, наиболее популярным аппаратом оказался iPhone 7, а вторую строчку рейтинга занял iPhone 7 Plus. Таким образом, смартфоны Apple в очередной раз сохранили статус самых продаваемых в мире гаджетов.

Тройку лидеров замкнул Samsung Galaxy Grand Prime Plus, а iPhone 6s и Galaxy S8 расположились на четвёртом и пятом местах соответственно. Шестую строчку занял смартфон Galaxy S8+, который лишь немного уступил младшей модели по продажам, отмечают исследователи.

Всего в первую десятку вошли пять устройств от Samsung, четыре от Apple и лишь одно — от китайской компании Oppo. Как отмечают аналитики, флагманские аппараты от двух доминирующих вендоров по-прежнему остаются самыми продаваемыми устройствами в мире, однако объём отгрузки новых моделей существенно снизился по сравнению с предыдущими поколениями устройств.

Кроме того, исследователи зафиксировали падение спроса на компактные версии iPhone. В отчёте говорится, что в первой половине 2015 года доля "яблочных" смартфонов с 4,7-дюймовым дисплеем составляла 10%, в 2016-м она снизилась до 7%, а в 2017-м и вовсе сократилась до 5%, пишет life.ru