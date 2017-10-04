Мошенник из Молдовы украл у 12 украинцев более пяти миллионов

Прокуратура Киевской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении международного мошенника, который завладел средствами 12 потерпевших на сумму более 5,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, 49-летний мужчина, который находится в международном розыске за мошенничество в Молдове, совершил ряд мошеннических действий и в Украине.

С декабря 2015 по февраль 2017 обвиняемый, называя себя вымышленным именем, знакомился с богатыми людьми и поддерживал с ними дружеские отношения, намереваясь использовать это в будущем.

В дальнейшем, под видом займа, не собираясь его возвращать, мошенник, злоупотребляя доверием и путем введения в заблуждение 12 потерпевших, завладел более 5,5 млн грн последних.

В начале марта 2017 года он пытался выехать в Молдову, где и был задержан пограничниками, передает korrespondent.net. За совершенные преступления мошеннику грозит от пяти до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.