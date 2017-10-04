В Одесской области заметили "НЛО"

Жители Одесской области во вторник вечером, 3 октября, увидели в небе странные огни, похожие на НЛО. В соцсетяж появилось видео и фотографии, на которых запечатлено странное явление.

Свидетелями необычных огней стали жители Затоки, Белгорода-Днестровского, Вилково, передает korrespondent.net. По словам очевидцев, явление можно было видеть целых два дня по вечерам.

"Уже второй вечер над территорией Цационального природного парка "Тузловские лиманы появляется свечение неизвестной природы. Это явление наблюдают наши инспектора, наблюдают местные жители. Свечение видно даже из Татарбунар, видно его также далеко над морской акваторией. Оно появляется внезапно на значительной высоте и светит около 12-15 минут", – написал на своей странице в Facebook один из очевидцев, директор Национального природного парка Тузловские лиманы Иван Русев.

По его словам, официальной версии происходящего пока нет.