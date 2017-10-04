Я грандиозно женился: Меладзе откровенно рассказал о браке с Верой Брежневой

Музыкальный продюсер Константин Меладзе сделал откровенное признание о своем романе с певицей Верой Брежневой. Он заявил, что его любимая женщина дала "пенделя и разбудила интерес к иной жизни". Раньше Константину было безразлично, как он выглядит, где отдыхает и что ест.

"Грандиозно ли она вышла замуж? Скорее я грандиозно женился", – рассказал Меладзе в своем интервью gordonua.com.

Он также признался, что считает Веру самой успешной из всех экс-солисток группы "ВИА Гра".

"Она реально совершенно поразительный человек, самая красивая и сексуальная", – считает Константин.

Кроме того, он сделал еще одно громкое признание. По его словам, он мог бы не стать музыкантом, если бы в детстве не заикался и не замкнулся из-за этого.

Меладзе называет себя "глубоко неуверенным в себе человеком" и по сей день. О своей работе с братом Валерием он говорит: "Если Валере не нравится настроение песни, я просто ее уничтожаю. Хотя, конечно, переживаю сильно из-за этого", пишет ren.tv