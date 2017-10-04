Сильно пьяный таксист рассекал по улицам столицы с пассажирами

Хорошо подвыпивший таксист, который двигался на большой скорости прямо по центру столицы, был задержан полицией.

Алкотест показал, что водитель был в состоянии сильного опьянения - пары алкоголя в выдыхаемом воздухе составляли 0,89 мг/л. Более того, в такси находились два пассажира.

Инцидент произошел вечером 3 сентября, мужчину сопроводили в наркологический диспансер для прохождения всех соответствующих процедур, передает noi.md.

На имя водителя возбуждено уголовное дело за вождение автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит штраф в размере от 37 500 до 42 500 леев с лишением права на вождение автотранспорта на срок от 3 до 5 лет.

НИП рекомендует гражданам быть внимательными, когда садятся в такси, и в случае неадекватного поведения таксиста, звонить по номеру 902.