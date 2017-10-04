Юбилей космического масштаба: 60 лет назад запущен первый искусственный спутник

Юбилей космического масштаба отмечает человечество 4 октября. В этот день ровно 60 лет назад с территории СССР был запущен первый в мире искусственный спутник Земли.

Работы по его созданию велись в Советском Союзе с начала 1950-х, одновременно конструкторы под руководством С.П. Королева разрабатывали проект двухступенчатой баллистической ракеты - будущей межконтинентальной Р-7 - которая могла бы вывести спутник в космос.

Старт был произведен 4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут по московскому времени с космодрома, ныне известного всем как Байконур. Запускаемый аппарат получил название "Спутник-1". Старт оказался успешным. Человечество вышло в космос.

Первый спутник провел в полете 92 дня: 4 января 1958 года он сошел с орбиты и сгорел в земной атмосфере, пишет ren.tv

Сейчас человечество готово пойти дальше, перейти на следующий уровень - создать космическую орбитальную окололунную станцию, затем посещаемую базу на Луне и после этого полететь к Марсу. Россия будет принимать в этом активное участие.