О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
На держателя существенной доли в капитале АО "Banca de Finanțe și Comerț" наложен штраф
https://www.publika.md/tag/banca-nationala-a-moldovei_61601
12:27, 04 Oct 2017
просмотров 79 | комментариев 0

Важное решение принял Национальный банк Молдовы в отношении акционера одного банков страны: о чем идет речь. Национальный банк Молдовы принял решение в отношении одного из акционеров "Banca de Finanțe și Comerț".

"Исполнительный комитет Национального банка принял решение наложить штраф на прямого держателя существенной доли в капитале АО "Banca de Finanțe și Comerț" за несоблюдение требований закона о финансовых учреждениях относительно представления информации и документов, запрошенных Нацбанком в целях контроля и оценки качества акционеров банка", — сообщается на сайте НБМ.

Штраф наложен в размере 1% от доли, принадлежащей акционеру в уставном капитале банка, и будет уплачен в государственный бюджет страны.

Читать далее: https://ru.sputnik.md/economics/20171004/14874329/nacbank-moldova-prinjal-reshenie-akcioner-bank-strany.html




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Возможны приятные приключения. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День в целом благоприятен. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы с пищеварением. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...