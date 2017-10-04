На держателя существенной доли в капитале АО "Banca de Finanțe și Comerț" наложен штраф

Важное решение принял Национальный банк Молдовы в отношении акционера одного банков страны: о чем идет речь. Национальный банк Молдовы принял решение в отношении одного из акционеров "Banca de Finanțe și Comerț".

"Исполнительный комитет Национального банка принял решение наложить штраф на прямого держателя существенной доли в капитале АО "Banca de Finanțe și Comerț" за несоблюдение требований закона о финансовых учреждениях относительно представления информации и документов, запрошенных Нацбанком в целях контроля и оценки качества акционеров банка", — сообщается на сайте НБМ.

Штраф наложен в размере 1% от доли, принадлежащей акционеру в уставном капитале банка, и будет уплачен в государственный бюджет страны.



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