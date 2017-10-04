В Кишиневе несколько дней будет ограничено движение

Национальный инспекторат патрулирования предупреждает об ограничениях для движения транспортных средств, вводимых в Кишиневе 4-8 октября.

Как сообщает Инфотаг, это связано с визитом ряда высокопоставленных лиц, среди которых премьер Украины Владимир Гройсман, вице-президент Болгарии Илияна Йотова и председатель Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди, а также проведением в конце недели "Праздника вина".

Участников движения предупреждают, что движение на ряде улиц в центральной части города будут регулировать инспекторы, иногда перенаправляя потоки транспортных средств.

Водителям рекомендуют подчиняться требованиям полиции и с понимаем отнестись к временным трудностям в перемещении.