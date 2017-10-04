ФСБ России: террористы готовят кибератаки на жизненно важные объекты

Террористы могут использовать связи в хакерском сообществе для атак на объекты жизненно важной инфраструктуры, чтобы спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы, считает директор ФСБ Александр Бортников.

"Террористы расширяют свои связи в хакерском сообществе, организуют собственные киберподразделения. Технический уровень, изощренность их кибератак постоянно растут", — сообщил он, выступая на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров ФСБ РФ.

Вероятность изменения вектора кибератак с государственных информресурсов на объекты критической инфраструктуры Бортников оценил как высокую, передает Вести.ру.

В связи с этим в ведомстве выступают за запрет оборота анонимных SIM-карт и анонимности в интернет-мессенджерах.

По словам главы ФСБ, члены всех выявленных в России ячеек террористических организаций пользовались для конспиративного общения мессенджерами с высокой степенью криптозащиты.