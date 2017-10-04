Люди, говорящие на двух языках, быстрее учат новые языки

Новое исследование, проведенное сотрудниками Джорджтаунского и Фордхемского университетов, показало: билингвам освоить новый язык проще, чем тем, кто говорит только на одном языке.

В первую группу добровольцев вошли 13 студентов-билингвов, выросших с родителями в США. Участники в раннем возрасте освоили английский и севернокитайский (мандарин). Во вторую группу попали 16 студентов, говоривших только на английском. Добровольцы изучали новый язык - искусственную версию романского языка (Brocanto2). Этот язык сильно отличался и от английского, и от севернокитайского.



Участники учили язык в течение примерно двух недель. Ученые делали участникам ЭЭГ, когда те слушали предложения на изучаемом языке. Специалисты заметили: к концу первого дня обучения у участников-билинвов на ЭЭГ возник компонент P600. У носителей языка он обычно появляется в процессе обработки собственного языка, передает meddaily.ru.



У добровольцев, говоривших только на одном языке, этот компонент появился намного позже (к последнему дню обучения). Кроме того, у этих участников в последний день обучения на ЭЭГ наблюдались особенности мозговой активности, которых обычно нет у носителей языка.