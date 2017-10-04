Дедушка спас внучку, посмотрев на ее фотографию

В Великобритании трехлетняя девочка получила награду за мужество в борьбе с раком – медаль и сертификат к ней.

Диагноз Роуз Лакин-Элхитми поставили в возрасте шести месяцев благодаря ее дедушке. Когда Роуз вместе со всей своей семьей проводила время за городом, отец девочки сфотографировал дочь, но не выключил при этом вспышку. Позже ее дедушка, глядя на фотографию, заметил, что с внучкой что-то не так – один из ее глаз на снимке был белым, а не красным, каким он должен был бы быть при использовании вспышки.

Врачи диагностировали у Роуз редчайшую форму рака – ретинобластому. Опухоль была в ее правом глазу, некоторое количество пораженных клеток было также и в левом.

Теперь девочка не видит правым глазом – удалить оттуда новообразование не удалось, операция была бы слишком рискованной. С левым все прошло более удачно, на нем зрение было сохранено. Роуз с родителями регулярно ездит в Лондон на консультации к специалистам, которые наблюдают за ее здоровьем – пока рак в ремиссии, но он может вернуться.

В течение всего лечения родители девочки старались сделать ее жизнь такой же, как у всех остальных детей, но она была очень восприимчива к инфекциям, и из-за болезни ей было намного сложнее делать многие дела. Тем не менее, малышка была настроена так позитивно, что за свою смелость и терпеливость была награждена медалью, передает Вести.ру