WhatsApp обвинили в копировании эмодзи у Apple

Мессенджер WhatsApp создал собственную коллекцию эмодзи, которая очень похожа на аналогичный сборник Apple. Об этом сообщает The Guardian.

Эмодзи WhatsApp и Apple практически идентичны, не считая пары отличий — так, водяной пистолет из зеленого превратился в оранжевый, у эмодзи-привидения появились одинаковые глаза, а в «яичнице» теперь два желтка вместо одного.

Эксперты полагают, что разработчики WhatsApp изначально взяли за основу эмодзи Apple и лишь немного изменили их, чтобы иметь возможность называть их своими, пишет gazeta.ru.

С другой стороны отмечается, что это не такая плохая идея, учитывая негативное отношение пользователей к любым переменам в интерфейсе мессенджера.