Дональд Трамп помог Пуэрто-Рико туалетной бумагой

Президент США Дональд Трамп посетил пострадавший от ураганов "Мария" и "Ирма" остров Пуэрто-Рико, оказав посильную помощь в распределении предметов первой необходимости для жителей находящейся под управлением США территории.

На пресс-конференции, посвященной оценке ситуации на подконтрольной США территории, большая часть которой остается без электричества спустя две недели после того, как остров пострадал от удара урагана "Мария" (а также "Ирма" до этого), Дональд Трамп заявил о том, что "все должны гордиться тем, что происходит в Пуэрто-Рико", отметив, что из-за ураганов погибло лишь 16 человек по сравнению с количеством жертв урагана "Катрина" в 2005 г.



При этом Трамп также заявил о том, что Пуэрто-Рико "подпортило бюджет США", из-за того что американским властям пришлось принимать меры по оказанию помощи пострадавшей американской территории.

"16 человек по сравнению с тысячами. Вы можете гордиться собой - все вы, кто работает вместе. 16 человек по сравнению с тысячами людей. Вы можете гордиться. Все, кто сидит за этим столом, и все, кто смотрит, может очень сильно гордиться тем, что происходит в Пуэрто-Рико. Мне, конечно, неприятно говорить это, но Пуэрто-Рико немного подпортило нам бюджет, из-за того что мы потратили много денег на помощь. И это хорошо. Мы спасли много жизней", - заявил Трамп.

Вскоре после пресс-конференции Дональд Трамп принял участие в раздаче предметов первой необходимости. В частности, он начал забрасывать собравшихся людей рулонами бумажных полотенец, а также туалетной бумаги.