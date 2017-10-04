Туристов пустят на плебейские места в Колизее

Самый высокий уровень Колизея в Риме откроют для публики впервые за 40 лет. Туристов начнут пускать туда уже 1 ноября.

Места на пятом уровне амфитеатра когда-то были зарезервированы для простолюдинов древнеримского общества — плебеев. На этих местах вид открывался панорамный — видно было и сцену, где сражались гладиаторы, и окрестности за пределами Колизея.

В министерстве культуры Италии подчеркивают, что с «плебейских уровней» туристы смогут увидеть невероятные пейзажи с высоты в 48 м, которые обязательно запомнятся на всю жизнь.

Главной особенностью таких мест в Древнем Риме было то, что они были бесплатными. В прошлом над сиденьями устанавливались тенты, защищающие зрителей от внезапных ливней.

Первые туристы, которые посетят «плебейские уровни», должны будут заказывать экскурсии — это обязательное условие. Осмотр достопримечательности начнется с тоннеля между вторым и третьим этажами, где еще сохранились туалетные комнаты и остатки реставрации стен после пожара, случившегося от удара молнии в 217 году н. э.

Затем туристов проведут на третий этаж, где раньше располагались зрители из среднего сословия, а потом и на четвертый — к местам торговцев. После этого посетителей ожидает подъем на самые верхние уровни, передает Моя планета.