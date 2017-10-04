Растет экспорт молдавских слив в Евросоюз

Экспорт молдавских слив в страны Европейского союза растет.

За девять месяцев текущего года он увеличился по сравнению с тем же периодом 2016-го на 40%.



Больше всего - свыше 4 тысяч тонн - поставили в Польшу. Чуть меньше - в Румынию. В Латвию экспортировали более 600 тонн. Всего в 10 стран Евросоюза продали свыше 10 тысяч тонн. Это на 400 тонн больше установленной экспортной квоты.



