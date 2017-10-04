Скончалась женщина, которую родственники собирались хоронить еще при жизни

31-летняя женщина из Криулян, которой родственники раньше времени организовали похороны, скончалась минувшей ночью в больнице.

Как сообщают врачи, состояние пациентки ухудшилось и её подключили к аппарату искусственного дыхания. Однако спасти женщину не удалось.

Неделю назад её госпитализировали с алкогольным отравлением. В больнице у неё диагностировали анорексию, она весила около 30 килограммов. Обнаружили у женщины и другие хронические заболевания.

Четыре дня назад родственники решили, что она скончалась и организовали похороны. Когда они пришли забирать её тело в больницу, выяснилось, что женщина ещё жива.

Позже родные попросили врачей прекратить лечение пациентки, поскольку хотели её скорее похоронить.