Ученые на Чукотке "поговорили" с китами, но не знают о чем

Исследователи Института океанологии Российской академии наук проиграли белухам сигналы на их «языке» и получили ответ. Однако ученые пока не знают, о чем они «поговорили» с китами.

Ученые месяц снимали белух на видео- и фотокамеры, а также записывали их голоса с помощью нескольких гидрофонов в Анадырском лимане на Чукотке, передает Моя планета. Записывающие устройства спускались отвесно в море в защитной оболочке. Операция производилась по ночам, когда снижались шумы от человеческой деятельности. Хотя «диалекты» различных популяций белухи сильно отличаются друг от друга, ученым все же удалось воспроизвести связные фрагменты сигналов этих животных и получить от них ответ. «Например, излучался сигнал животного, довольно молодого белушонка, который находится сейчас в Белом море, или сигналы беломорских животных, или анадырских, — и белухи отвечали», — рассказал старший научный сотрудник Роман Беликов. Он выразил надежду, что через какое-то время «удастся понять, о чем говорят белухи».

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