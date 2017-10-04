Марка из Молдовы оказалась в числе самых красивых в Европе

Молдова оказалась в числе победителей конкурса самых красивых почтовых марок в номинации "Европейские замки". По результатам голосования, которое проводилось онлайн, золотая медаль досталась Турции, серебро отправилось в Польшу, а наша марка с изображением Castel Mimi завоевала бронзовую медаль.

В этом году на конкурс зарегистрировалось рекордное количество участников – 58 почтовых марок были выставлены на онлайн голосование.

Результаты конкурса “EUROPA Stamp” 2017 были объявлены в Бухаресте на PostEurop Plenary Assembly.

Замок Castel Mimi – это уникальное туристическое направление в Молдове. Он был основан в 1893 году и совсем недавно был отреставрирован и открыт для посещений.