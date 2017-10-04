Осенняя санитарная кампания стартовала в столице

В Кишиневе началась осенняя санитарная кампания, которая продлится до второй половины декабря. В этот период, муниципальные подразделения должны собрать и вывезти листву и растительные отходы.

За чистоту во дворах домов и на прилегающих к ним территориях несет ответственность Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства, руководители муниципальных предприятий по управлению жилищным фондом и объединений жильцов.



Начальник Отдела по благоустройству и санитарии управления Василе Ефрос отметил, что из-за опадания листвы объем работы увеличивается, в частности, во дворах жилых домов, передает IPN.

„В связи с этим обращаемся к руководителям муниципальных ЖКХ и ассоциациям жильцов обеспечить сбор и вывоз опавшей листвы. Кроме того, они отвечают за поддержание чистоты на детских площадках и на площадках по сбору бытовых отходов”, - сообщил Василе Ефрос.



Управление жилищно-коммунального хозяйства обязано контролировать выполнение работ по уборке во дворах жилых домов, в том числе на игровых площадках, площадках для сбора бытовых отходов, в зеленых насаждениях, спортивных площадках, находящихся в ведение управляющих жилым фондом, а в случае необходимости, налагать штрафы. Кроме того, управление должно поддерживать чистоту на остановках общественного транспорта и на платформах для сбора бытовых отходов, расположенных на улицах в основе договоров об оказание услуг.



Василе Ефрос заявил, что очень важно, чтобы собранные листья при погрузке в транспортные средства не содержали бытовой мусор – пленки, пластик, стекла и др., так как они должны быть подвергнуты процессу компостирования и очень важно, чтобы были только растительные отходы. Эта технология находится в процессе тестирования. Власти отказались от хранения листвы из-за риска пожаров.



Василе Ефрос призвал людей не оставаться равнодушными и принять участие в санитарной акции. Управляющим жилыми домами рекомендуется размещать объявления для лучшей организации жильцов, в том числе обеспечить транспортные средств для эвакуации растительных отходов.



Согласно распоряжению об осенней санитарной кампании, подписанному исполняющим обязанности мэра столицы, запрещается сжигание листвы и других растительных отходов, накопленных на территории муниципия Кишинев.