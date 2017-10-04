Honda показала прототип робота-спасателя

Японская компания Honda продемонстрировала новый прототип человекоподобного робота-спасателя E2-DR, который представляет собой усовершенствованную версию робота-спасателя Asimo, показанную компанией в 2015 году.

Как пишет N+1, помимо подъема на стремянку (это умела и предыдущая версия робота) E2-DR может подниматься по обычным лестницам, перешагивать через препятствия, протискиваться сквозь узкие проходы и перемещаться по неровной поверхности, имитирующей развалины. Скорость передвижения робота на двух конечностях составляет до 4 км/ч, а на четырех - до 2,3 км/ч. Кроме того, робот может выдерживать перепады температуры от -10 и +40 градусов по Цельсию и способен работать под проливным дождем в течение 20 минут.

Высота оснащенного несколькими камерами робота составляет 168 см, а ширина самой крупной части его туловища - 25 см. Получить наглядное представление об облике и некоторых возможностях E2-DR можно благодаря демонстрационному видеоролику.

В настоящее время компания продолжает дорабатывать прототип робота: инженеры намерены оснастить E2-DR специальной системой, которая позволит управлять им в настоящих опасных ситуациях. О возможных сроках появления финальной версии робота не сообщается, отмечает newsru.com.