Устали ждать: селяне в Омской области сами выложили себе дорогу

Жители российских регионов продолжают решать локальные дорожные проблемы своими силами, устав ждать помощи со стороны местных властей.

В паблике "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись из села Азово Омской области, известной своими безобразными дорогами. На записи, снятой автомобилистом на улице Единства, запечатлена дорога, половина которой выложена битым красным кирпичом.



В администрации Азовского района пояснили, что это новая улица в селе, которая активно застраивается.

"Раньше там просто грунтовка была, - цитирует портал "НГС.Новости" представителя местных властей. - Сейчас одна сторона заасфальтированная, все в порядке, а вторая часть грунтовая, видимо, жители уже ее кирпичами засыпали для удобства".

"Когда улицу застроят, поставим эту дорогу на учет, чтобы войти в программу по строительству, и положим асфальт", - пообещали в райадминистрации, передает newsru.com.