УЕФА открыл дело против "Спартака" по поводу расизма фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении московского футбольного клуба "Спартак" по поводу расистских оскорблений со стороны болельщиков в матче Юношеской лиги УЕФА против английского "Ливерпуля".

"Дисциплинарное разбирательство было открыто после матча группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Обвинения против ФК "Спартак": расистское поведение (обезьянье уханье)", - говорится в сообщении на UEFA.com.



Ожидается, что вердикт по данному делу будет вынесен 19 октября, отмечает newsru.com.



Напомним, что "Ливерпуль" пожаловался в УЕФА на "Спартак" после матча группового турнира юношеской лиги, состоявшегося 26 сентября на поле Академии "Спартак" в Москве. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.



Возглавляемые легендарным Стивеном Джеррардом молодые мерсисайдцы утверждали, что форвард их команды Бобби Адеканье подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков красно-белых во время выхода на замену на 59-й минуте и в оставшееся время матча.



Уточняется, что 18-летнего голландского футболиста нигерийского происхождения московские зрители оскорбляли словесно и жестами. Англичане потребовали провести расследование данного инцидента, который был отражен в протоколе судьей и делегатом УЕФА.