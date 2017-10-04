Священник смотрел фильм для взрослых в одном из столичных кафе

В столичном кафе застали священника за просмотром порнофильма.

Мужчина в черной рясе сидел в кафе и смотрел на гаджет, на небольшом экране которого можно заметить обнаженную женщину, сидящую на голом мужчине. Такая фотография была размещена в социальных сетях, пишет 1news.md.

В "Мит Хаус" недавно заглянул поп, который всего лишь пил пиво и вовсю смотрел кино для взрослых, его даже персонал и посетители не смущали, - написал участник паблика «Типичная Молдова», разместивший снимок.

Пользователи соцсетей выразили негодование по поводу этого случая.