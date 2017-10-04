Нобель по химии присужден за метод мгновенной заморозки молекул

В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии за 2017 год. Награду получили швейцарец Жак Дебуши, американец Йоахим Франк и представитель Великобритании Ричард Хендерсон за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры молекул с высоким разрешением в растворе.

Как сообщает Вести.ру, Жак Дюбоше родился в 1942 году в Швейцарии, защитил докторскую степень в Базельском и Женевском университетах. Сейчас — профессор университета в Лозанне. Йоахим Франк родился в 1940 году в Германии, занимает профессорскую кафедру в Колумбийском университете (США). Ричард Хендерсон родился в 1945 году в Великобритании, стал доктором и получил кафедру в Кембридже.

Криоэлектронная микроскопия позволяет наблюдать молекулы, замораживая их очень быстро с сохранением естественной структуры.

По традиции церемония награждения победителей состоится в Стокгольме 10 декабря — в день кончины основателя премии Альфреда Нобеля. Сумма премии в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (миллион долларов США).