США высылают 15 кубинских дипломатов

США решили выслать 15 кубинских дипломатов, заявив, что кубинские власти не смогли обеспечить защиту работников американского посольства в Гаване от загадочных акустических воздействий.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал это решение неприемлемым. Этот шаг со стороны государственного департамента США последовал за отозывом более половины работников американского посольства в кубинской столице.

Более 20 американских сотрудников посольства пострадали от загадочных акустических атак за последние несколько месяцев, передает ВВС.

"Это решение было принято в результате неспособности Кубы принять необходимые меры по защите наших дипломатов в соответствии со своими обязательствами по Венской конвенции. Этот шаг обеспечит равенство в наших дипломатических связях", - говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, выпущенном во вторник.

Кубинским дипломатам предоставлено семь суток на сборы. Министр иностранных дел Кубы назвал это решение неоправданным.

Ранее более 20 сотрудников посольства США на Кубе доложили о необъяснимых проблемах со здоровьем, среди которых были симптомы сотрясения мозга, головокружения и глухота.

Высказывались предположения о том, что эти проблемы могли быть вызваны воздействием акустических волн, однако никаких подтверждений этому получено не было.

Куба отрицает возможность таких акустических воздействий, и США пока воздерживаются от прямых обвинений в адрес кубинского правительства.