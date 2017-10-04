Названы самые продаваемые автомобили в Европе

Европейские аналитики определили самые продаваемые автомобили на рынке Старого Света в августе. Сюрприза не произошло: лидерство в продажах уверенно держит Volkswagen.

В августе в Европе первое место по продажам предсказуемо занял Volkswagen Golf с показателем 30 986 реализованных машин (+5,1%). Об этом сообщает исследовательская компания JATO Dynamics, передает Вести.ру.

Второе место занимает Renault Clio с результатом в 16 859 проданных автомобилей (+31,9%). Третий результат показала Skoda Octavia: продажи модели выросли на 11,6% и достигли 15 857 единиц.

Далее идет Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 13936 европейских покупателей (-2,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia Sandero, разошедшийся тиражом 13828 экземпляров (-5,5%).

В десятку самых продаваемых моделей в Европе также вошли Volkswagen Polo (12891 шт., -12,4%), Nissan Qashqai (12403 шт., +17,1%), Opel/Vauxhall Corsa (12390 шт., -8,6%), Peugeot 208 (12348 шт., -10,2%) и Toyota Yaris (12208 шт., +17,6%).