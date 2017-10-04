Гигантский чудо-бриллиант выставят на торгах в Женеве

У клиентов аукционного дома Christie’s появилась уникальная возможность купить себе «4 Февраля». Именно так называется гигантский бриллиант, который скоро выставят на продажу.

Вес украшения составляет 163 карата, его стартовая цена — 30 миллионов долларов. Это крупнейший бесцветный бриллиант за всю историю Christie’s. Его огранкой занимались десять мастеров. Больше года они обрабатывали алмаз в 404 карата, пока не добились идеальной формы.

В природе такие камни встречаются крайне редко. Бриллиант закрепили в роскошном изумрудном ожерелье, но есть и более демократичный вариант.



Фаваз Груози, ювелир: «Вы можете просто достать бриллиант из колье и носить его в браслете на запястье. Например, для менее торжественных выходов или если это обычный день. Камень такой большой, что можно подумать, это подделка. Ну и отлично. Значит, никто не нападет на леди».



Сейчас бриллиант путешествует по миру с так называемым предаукционным турне. После него украшение выставят на торгах в Женеве.